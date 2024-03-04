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Новости 15:18

Закрытие КПП в Эстонии и Финляндии изменило маршруты поставки цветов в РФ

фото ЗакС политика Закрытие КПП в Эстонии и Финляндии изменило маршруты поставки цветов в РФ

Маршруты доставки цветов в Россию изменились после закрытия пограничного перехода с Финляндией и ремонта пункта с Эстонией в Ивангороде, об этом 4 марта пишет "Деловой Петербург".

Такое заявление сделала глава отдела карантинного фитосанитарного контроля на госгранице Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Смурова.

По ее словам, большинство цветов ввозятся в Россию через пункты пропуска в Псковской области. Часть из поступающих цветов проехала через Беларусь. 

Также она отметила, что с начала 2024 года в Россию ввезено 282 млн цветов, что на 13% меньше, чем в 2023 году.

Напомним, что в Петербург прибыло больше тысячи цветов из Латвии с начала 2024 года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления


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