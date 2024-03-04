Суд рассмотрит дело жительницы Кронштадта о фиктивной постановке мигрантов на учет

Жительница Кронштадта предстанет перед судом в рамках уголовного разбирательства по делу о фиктивной постановке иностранца по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ), сообщили 4 марта в прокуратуре Северной столицы. Дело было направлено надзорным ведомством в суд после проведения проверки исполнения миграционного законодательства.

"В 2022-2023 годах местная жительница фиктивно поставила на миграционный учет в своей квартире, расположенной на улице Зосимова в г. Кронштадт, двоих граждан Республики Узбекистан", — сообщили в прокуратуре.

Из распространенного ведомством текста следует, что совместное проживание хозяйки с мигрантами уговором не предусматривалось.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Материалы вместе с обвинительным актом, утвержденным прокурором, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Среди прочего, фигурантке грозит штраф в размере от 10 тысяч до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру