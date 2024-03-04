Суд обязал снести ледовую арену в Выборгском районе Петербурга

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал снести ледовую арену "Озерки" на Большой Озерной улице в Выборгском районе Петербурга, сообщил 4 марта "Коммерсантъ". Иск был подан городским комитетом по контролю за имуществом.

В роли ответчика по иску выступало столичное ООО "Инвестиционная компания "Две столицы"". Комитет требовал обязать компанию демонтировать два административно-хозяйственных здания, а вместе с ними три надувных шатра для занятия спортом. В случае неисполнения решения в установленный срок чиновники просили о взыскании с ответчика неустойки и о разрешении выполнить демонтаж Центру повышения эффективности управления госимуществом.

Иск был подан в конце января 2023 года. Рассмотрение несколько раз передвигали, пока 30 января нынешнего года суд не вынес решение, полностью удовлетворив требования Смольного.

Также в понедельник стало известно, что в 2023 году суды Петербурга рассмотрели 1,3 миллиона дел. Больше половины из них пришлось на гражданские дела.

Фото: ЗАКС.Ру