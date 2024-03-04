Минфин сообщил о продлении "Семейной ипотеки" на шесть лет

Действие программы "Семейная ипотека" в России продлено до 2030 года, сообщило 4 марта Министерство финансов посредством своего Telegram-канала. Ожидается, что на реализацию программы в следующие шесть лет потребуется привлечь в общей сложности полтора триллиона рублей.

"Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6 %. При этом, базовые параметры программы будут сохранены", — уточнили в Минфине.

В министерстве отметили, что продление программы служит целям улучшения демографической ситуации в России. Также предполагается, что это позволит уменьшить влияние льготных программ на ипотечный рынок.

Помимо этого, Минфин сообщил о продолжении действия программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тысяч рублей могут использоваться для погашения кредита на жилье или же для покупки земли под строительство дома.

На "Семейную ипотеку" в 2024 году планируется потратить около 260 миллиардов рублей. Финансирование программы поддержки многодетных семей потребует привлечения приблизительно 50 миллиардов рублей.

О необходимости продления "Семейной ипотеки" в своем послании к Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Более подробно о выступлении главы государства читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру