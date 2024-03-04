Российские пользователи снова пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram опять пожаловались на сбои в работе, об этом 4 марта следует из данных Downdetector.

У пользователей перестали загружаться фото, видео, аудио и другие медиафайлы. Сбой коснулся и мобильной версии, и десктоп-версии мессенджера.

Специализированный сервис Downdetector фиксирует жалобы, которые в настоящее время главным образом приходят из России. Уточняется, что первые замечания в работе появились около 17:10 дня.

Как пишет "Фонтанка.ру", сообщения о неполадках приходят из Петербурга, Омска, Краснодара и других российских городов.

Напомним, что неделю назад также был зафиксирован сбой в работе Telegram.

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