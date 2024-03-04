Экономика Петербурга растет, заявил Беглов

В настоящее время экономика Петербурга развивается, оказывая влияние на общее развитие экономики России, заявил 4 марта губернатор Александр Беглов. Он пообещал, что в ближайшие годы город должен получить новый импульс к увеличению показателей в самых разных сферах.

В своем обращении к петербуржцам в эфире "Радио России" Беглов упомянул получение Петербургом в 2023 году объема инвестиций в основной капитал предприятий на уровне 1,196 триллиона рублей. Достигнутые показатели стали рекордными для города, уточнил он.

"В ближайшие три-пять лет эти деньги дадут городу новый импульс к развитию промышленности, науки и передовых технологий, социальной сферы и сферы услуг, культуры и туризма", — предрек Беглов.

Также в своей речи градоначальник уделил внимание посланию президента Федеральному собранию, которое состоялось на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру