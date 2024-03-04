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Новости 19:33

Беглов и Бельский поучаствовали в молитвенном объезде Петербурга по КАД

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поучаствовали в молитвенном объезде Петербурга по КАД

Петербургская митрополия предприняла 3 марта молитвенный объезд города по Кольцевой автодороге. Участие в мероприятии приняли губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский, митрополит Варсонофий и другие представители епархии.

Объезд был приурочен к наступающему периоду Великого поста, он стартовал от Новодевичьего монастыря после завершения литургии. Участники расположились в отдельном автобусе, с собой у них были Казанская икона Божией Матери и иконы небесных покровителей Петербурга — апостолов Петра и Павла, князя Александра Невского, Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадтского.

Маршрут автобуса пролегал по КАД. В пути участники читали молитвы и пели акафист Богородице. "Правящий архиерей и сопровождавшие его молились за святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира Путина, власти и жителей Северной столицы", — говорится в сообщении епархии.

В марте 2020 года Варсонофий пролетел с иконой над Петербургом, молясь за здоровье горожан и избавление из от коронавируса. В небо он тогда поднимался на вертолете.

Фото: mitropolia.spb.ru


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