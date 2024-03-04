С начала марта РКН потребовал от 34 сайтов удалить рекламу VPN

Начиная с 1 марта Роскомнадзор разослал в адрес более чем 30 сайтов требования удалить рекламу сервисов VPN, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение службы. Шесть страниц были заблокированы.

Как говорится в процитированном информагентством сообщении РКН, ведомство приступило к ограничению доступа к контенту с рекламой или же информации о методах обхода блокировок в интернете. К настоящему моменту требования об удалении подобных материалов получили 34 ресурса.

"С 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы. За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал шесть страниц", — отчитались в ведомстве.

Наказание за неудаление подобной информации по требованию регулятора предусматривает наложение штрафа в размере штрафа от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения законом установлены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 от годовой выручки компании.

С 1 марта в России действует запрет на распространение информации о методах обхода блокировок в Сети. Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил в тот же день, что запрет VPN в России не планируется.

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