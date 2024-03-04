Прокуратура организовала проверку из-за возврата самолета в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура оповестила 4 марта о начале проверки в связи с возвращением назад борта, вылетевшего из Пулково. Об инциденте на рейсе из Петербурга в Челябинск стало известно вечером в понедельник.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом рейса Санкт-Петербург — Челябинск в аэропорт Пулково", — поведали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, причиной возвращения самолета послужила техническая неисправность, говорится в сообщении. Прокуратура пообещала выяснить обстоятельства произошедшего и принять меры реагирования в случае необходимости.

Как сообщил вечером в понедельник ТАСС, причиной возврата могло стать срабатывание датчика работы одного из двигателей. "Рейс № 6465 <...> вернулся в аэропорт вылета по технической причине из-за срабатывания датчика корректной работы одного из двигателей", — рассказали агентству в пресс-службе авиакомпании "Россия". Самолет приземлился успешно, пассажиров отправят резервным бортом.

В последний день зимы вернуться в Пулково пришлось самолету, направлявшемуся в Сочи. Как сообщалось, произошло это из-за замечаний по системе навигации.

Фото: ЗАКС.Ру