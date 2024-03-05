В Шушарах лифт упал с 14 пассажирами внутри

В Петербурге лифт не выдержал пассажиров и упал с 14 людьми вниз, об этом 5 марта пишет "Фонтанка.ру".

Происшествие случилось в одном из домов в Шушарах на Новгородском проспекте. Уточняется, что в лифт зашли сразу 14 человек, а после этого он упал.

По предварительным данным, у лифта произошел перегруз, из-за этого он вышел из строя и упал. Люди внутри него летели с верхнего этажа. Четверо из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое из них несовершеннолетние.

Напомним, что в петербургском отеле человека насмерть раздавило лифтом. Погибшим был вызванный сотрудниками электрик, которому раздавило голову.

Фото: unsplash.com