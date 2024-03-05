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Новости 10:47

QIWI Банк подал иск в Арбитражный суд столицы на своих владельцев

фото ЗакС политика QIWI Банк подал иск в Арбитражный суд столицы на своих владельцев

В Арбитражный суд Москвы QIWI Банк подал иск к АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited и QIWI pic, об этом 5 марта пишет ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

Требования в иске не заявлены, известно, что подан он в понедельник, 4 марта. Третьим лицом в гражданском деле выступает АО "Реестр".

На данный момент в банке действует временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, что Банк России сообщил 21 февраля об отзыве лицензии у QIWI Банка, входящего в первую сотню крупнейших кредитных организаций в стране.

Фото: ЗАКС.Ру


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