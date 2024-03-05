Благодаря нейросети было выявлено более 6 тысяч нарушений зимней уборки в Петербурге

С середины февраля 2024 года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга начала использовать нейросеть для выявления нарушений зимней уборки в городе, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности нейросеть обнаружила во дворах 6 442 нарушения за 20 дней. Чаще всего это неубранный снег и переполненные контейнеры для мусора. Как только нейросеть замечала нарушения, то фотография с недочетом отправлялась ответственному за уборку на территории.

Также нейросеть через некоторое время проверяла – выполнено ли устранение недочетов. Если нарушение ликвидировано, и все убрано, то поручение записывалось как сделанное.

Напомним, что нейросеть, запущенная ГАТИ, способна выявлять более 12 видов нарушений во дворах города.

Фото: ЗАКС.Ру