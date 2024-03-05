Бывший министр строительства ДНР стал заместителем Дрозденко

У губернатора Ленобласти Александра Дрозденко появился еще один заместитель. Для него создали специальный пост. Основная задача нового назначенца - представлять региональное правительство при правительстве РФ. Им стал 50-летний Николай Циганов, о чем пишет 47news.

К выполнению обязанностей чиновник приступил с понедельника 4 марта. По сведениям издания, госслужащий стремился занять место "строительного" вице-губернатора Евгения Барановского, но не достиг цели.

Предыдущие полгода он занимал должность министра строительства Донецкой народной республики. Еще раньше, год назад, Циганов был спецпредставителем Дрозденко в ДНР. В 2021-2022 годах функционер руководил Госстройнадзором Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру