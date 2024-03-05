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Новости 12:19

В Киришах открыли новый мост через Волхов

фото ЗакС политика В Киришах открыли новый мост через Волхов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запустил движение по новому мосту, проложенному через реку Волхов в Киришах. Объект сдали с опережением почти в два раза: за три года вместо запланированных пяти.

Новая пятипролетная переправа длиной полтора километра стала альтернативой устаревшему мосту, построенному в 1960-х годах. Мост свяжет регион с соседними Вологодской и Новгородской областями.

"Самое главное - он обеспечивает стратегическую и экономическую безопасность крупнейших заводов, которые находятся здесь", - произнес Дрозденко, цитируемый ТАСС.

На церемонии открытия глава региона также напомнил, что полтора года назад в Киришах построили виадук.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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