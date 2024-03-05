Отряд "ЛизаАлерт" зафиксировал новый антирекорд по пропавшим петербуржцам

В петербургской практике поискового отряда "ЛизаАлерт" нынешний февраль установил антирекорд. Никогда прежде в феврале не поступало так много заявлений о пропавших людях. На этот раз их число достигло 256. В этот показатель вошли 55 потерявшихся детей и подростков.

"Для обычно спокойного последнего месяца зимы это запредельно много", - отметили в официальном Telegram-канале общественной организации.

Для сравнения - год назад заявок было на сотню меньше.

По итогам рассмотрения 256 обращений, поступивших в феврале 2024-го, 178 человек удалось найти живыми. Погибло 12 человек.

Отметим, что похожий антирекорд в этом году был установлен волонтерами и в январе.

Фото: ЗАКС.Ру