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Новости 16:23

В январе "ЛизаАлерт" получил рекордное число заявок о пропавших петербуржцах

фото ЗакС политика В январе "ЛизаАлерт" получил рекордное число заявок о пропавших петербуржцах

Петербургский филиал поискового движения "ЛизаАлерт" сообщило о рекордном количестве заявок, поступившем в январе 2024 года. За прошлый месяц волонтерам стало известно об исчезновении 279 человек в городе и области. Из них нашли живыми 186. Такого не было еще ни в одном январе за всю историю движения.

"Объяснений у нас нет. Остается надеяться, что это не станет нехорошей тенденцией для всего года", - прокомментировали новейшую статистику в организации.

Благодаря наработанным специальным навыкам общественникам получилось оперативно разыскать 16 человек в медучреждениях. Представители отряда "ЛизаАлерт" трудились в том числе в период заморозков, которыми ознаменовались новогодние праздники. На поиски людей в январе отправились 32 экипажа "ночного патруля".

Фото: ЗАКС.Ру


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