СК и Ростехнадзор работают в доме в Шушарах, где упал лифт с людьми

Следственный комитет и Ростехнадзор работают в Шушарах в доме, где упал лифт, об этом 5 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова заместителя главы Пушкинского района Петербурга Владимира Львова.

Замглавы рассказал, что сообщение о падении лифта в дежурную службу администрации поступило в 8:12 утра. На место происшествия прибыла команда лифтовой службы.

Также, по данным Львова, через 10 минут застрявших в лифте жильцов смогли достать.

Как отметил замглавы, в лифте находилось 13 человек (ранее сообщалось о 14): восемь взрослых и пятеро детей. Из них скорая помощь потребовалась троим. Кроме этого, известно, что состояние здоровья пострадавших не тяжелое. У одного из мужчин обнаружили перелом, остальные отделались ушибами.

Львов также уточнил, что произошел перепуск лифта. Причины произошедшего выясняются. В 2023 году Ростехнадзор проводил осмотр лифта.

Напомним, что в Петербурге лифт не выдержал пассажиров и упал с 13 людьми вниз.

Фото: unsplash.com