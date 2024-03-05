Обилие жалоб на "Яндекс такси" может обернуться проверкой от ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в здании Совета Федерации рассказал сенаторам о большом потоке жалоб, поступающих на компанию "Яндекс такси". Претензии к сервису касаются, в частности, правил блокировки водителей и клиентов, а также механизма оплаты услуг.

"И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше", - приводит речь чиновника ТАСС.

По словам Шаскольского, до последнего времени в отношении "Яндекс такси" действовал мораторий на проверки. Однако по поручению президента с 1 января мораторий будет снят, а значит, такая проверка может ожидать компанию в обозримой перспективе.

Фото: ЗАКС.Ру