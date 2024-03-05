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Новости 13:44

Шойгу рассказал, зачем создан Ленинградский военный округ

фото ЗакС политика Шойгу рассказал, зачем создан Ленинградский военный округ

На северо-западном и западном направлениях были усилены группировки войск из-за наращивания военного потенциала НАТО у границ России, об этом 5 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Речь идет о расширении НАТО за счет вступления Финляндии и, в перспективе, Швеции. Из-за этого созданы два территориальных объединения – Ленинградский и Московский военные округа.

"Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами", – уточнил глава военного ведомства.

Напомним, что в Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, которые с помощью дронов решили снять Автовскую ТЭЦ.

Фото: Telegram-канал Минобороны России


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