В Петербурге задержали двоих мужчин с дроном у охраняемой ТЭЦ

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, которые с помощью дронов решили снять Автовскую ТЭЦ, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу.

К объекту приехала Росгвардия после того, как сотрудники охраняемой ТЭЦ нажали тревожную кнопку из-за дрона. На месте были задержаны двое мужчин, которые приехали к объекту на такси и запускали гражданский "Мавик".

Оба были доставлены в полицию. Также для выяснения всех деталей в полицию забрали водителя такси, который их привез.

Напомним, что происшествие на Пискаревском проспекте было признано террористическим актом, сообщила 4 марта "Фонтанка".

Фото: пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу