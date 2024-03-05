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В Петербурге задержали двоих мужчин с дроном у охраняемой ТЭЦ

фото ЗакС политика В Петербурге задержали двоих мужчин с дроном у охраняемой ТЭЦ

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, которые с помощью дронов решили снять Автовскую ТЭЦ, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному округу.

К объекту приехала Росгвардия после того, как сотрудники охраняемой ТЭЦ нажали тревожную кнопку из-за дрона. На месте были задержаны двое мужчин, которые приехали к объекту на такси и запускали гражданский "Мавик".

Оба были доставлены в полицию. Также для выяснения всех деталей в полицию забрали водителя такси, который их привез.

Напомним, что происшествие на Пискаревском проспекте было признано террористическим актом, сообщила 4 марта "Фонтанка". 

Фото: пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу


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