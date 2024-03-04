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Новости 11:17

"Фонтанка": СК признал терактом происшествие на Пискаревском проспекте

фото ЗакС политика "Фонтанка": СК признал терактом происшествие на Пискаревском проспекте

Происшествие на Пискаревском проспекте было признано террористическим актом, сообщила 4 марта "Фонтанка". Материалы уголовного дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

ЧП произошло утром в субботу, 2 марта. В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе из-за пережитого стресса госпитализация потребовалась 92-летней местной жительнице. Кроме того, были повреждены дома №№ 161 и 159к2.

На месте инцидента побывал губернатор Александр Беглов. Он пообещал выплатить компенсации пострадавшим и устранить повреждения за счет городского бюджета.

Фото: ЗАКС.Ру


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