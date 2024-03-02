Беглов побывал на месте ЧП в Красногвардейском районе

Губернатор Александр Беглов посетил днем 2 марта место происшествия в Красногвардейском районе, следует из сообщения его администрации. В том числе он пообщался с жителями пострадавшего здания.

Из распространенного сообщения следует, что город выплатит компенсации пострадавшим и устранит повреждения за счет казны. В случае, если потребуется длительный ремонт, собственникам предоставят компенсацию на услуги ЖКХ.

"Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний", — передали в Смольном слова Беглова.

Для пострадавших подготовили места в гостиницах и жилье из маневренного фонда. Они смогут забрать необходимые вещи и документы из квартир по завершении следственных действий. Тогда же коммунальные службы займутся оценкой и устранением последствий произошедшего.

Сейчас потерпевшие находятся в центре временного пребывания, их обеспечили горячим питанием и поддержкой врачей, психологов и социальных работников.

Утром стало известно об инциденте у дома № 161 по Пискаревскому проспекту, в результате которого частично пострадало балконное остекление двух зданий. Врачебная помощь потребовалась шести людям. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру местная жительница поведала об услышанном перед ЧП гуле, напоминающем самолетный.

В Росгвардии Петербурга днем заявили, что причиной произошедшего могло послужить падение беспилотного аппарата. Эвакуация затронула около 100 человек, следует из сообщения ведомства.

Фото: gov.spb.ru