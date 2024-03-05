КС запретил наказывать за ошибки в таможенных декларациях без ущерба для бюджета

Конституционный суд рассмотрел жалобы одной из дочек "Газпром нефти" и ООО "Вирем Рус" на решение нижестоящей инстанции, оштрафовавшей обе компании за ошибки в заполнении таможенных деклараций. Представители двух юрлиц попросили проверить на соответствие основному закону ч. 2 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Указанное положение кодекса позволило выписать компаниям штрафы за ошибки в декларациях, которые не повлекли за собой никакого ущерба для бюджета. В документации был перепутан вес некоторых товаров, что не отразилось на итоговой таможенной стоимости. Каждый из штрафов составил менее одной тысячи рублей.

КС счел, что оба дела подлежат пересмотру.

"Привлечение к ответственности за недостоверность заявленного веса одного из товаров, когда это не повлекло изменения таможенной стоимости всей партии с одной базой исчисления таможенных платежей, одинаковой ставкой и составом всех этих платежей (в том смысле, что нет подакцизных товаров или все товары подакцизные), приводило бы к превращению состава оспариваемой нормы из материального в формальный. А это противоречит воле законодателя", - говорится в постановлении, опубликованном 5 марта.

Суд решил, что не всякое недостоверное декларирование грузов влечет за собой юридическую ответственность, и именно это умозаключение как не противоречащее Конституции следует иметь в виду при рассмотрении дел по ч. 2 ст. 16.2 КоАП.

Фото: ЗАКС.Ру