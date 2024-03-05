Иноагенты пополнили петербургский бюджет более чем на 2 млн рублей в 2023 году

В 2023 году суды в Петербурге оштрафовали 37 иностранных агентов, об этом еще 4 марта написала в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В общей сложности сумарно штрафы для иноагентов составили 2,3 млн рублей.

Кроме этого, уменьшилось количество наказаний по статье о дискредитации армии. В 2023 году оштрафованных было 68 человек, а в 2022 году 196 человек. Рассмотрение таких дел в судах начали приостанавливать, по словам Лебедевой.

Напомним, что в Петербурге каждый четвертый петербуржец в 2023 году судился. В общей сложности за год суды рассмотрели 1,3 млн дел, а один судья в среднем в день рассматривал 11 дел.

Фото: ЗАКС.Ру