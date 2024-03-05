Тихонова обратилась в Смольный из-за разбитых дорог в Парголово

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова привлекла к проблеме разбитых дорог в Парголово внимание городских чиновников. Она обратилась в администрацию Выборгского района, комитет по благоустройству и комитет имущественных отношений.

По наблюдениям политика, из года в год дороги не могут привести в порядок. Особенно наглядно это демонстрируют Тихоокеанская улица и Михайловская дорога, которые смотрятся, с точки зрения справедливоросса, "совершенно ужасно". Оба названных проезда до сих пор не попали в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

"На дорогах большие ямы и выбоины, огромные лужи - страдают не только пешеходы, но и автомобилисты, машины специальных служб, в частности, скорой помощи", - написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Микрорайон активно застраивается уже 15 лет, но ответственность за содержание дорог, судя по их состоянию, органы власти пока не торопятся брать на себя, отметила политик. Тихонова попросила госслужащих как можно быстрее принять меры.

фото: Тихонова Надежда / Telegram