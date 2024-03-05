ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:30

Маломобильные петербуржцы смогут бесплатно пользоваться платными парковками

фото ЗакС политика Маломобильные петербуржцы смогут бесплатно пользоваться платными парковками

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое дает право жителям районов с платной парковкой, имеющим инвалидность, оформить бесплатное парковочное разрешение. Такой документ, выдаваемый на срок от одного до трех лет, позволит автомобилистам бесплатно оставлять личный транспорт на любом месте в зоне платной парковки их района проживания.

"Будем и дальше делать все возможное для того, чтобы каждый человек в нашем городе чувствовал себя удобно и защищенно, ощущал комфорт и заботу", - прокомментировал Беглов принятые поправки в городское законодательство.

Постановление, проект которого впервые опубликовали в конце января, вступит в силу 1 мая. На сегодняшний день маломобильные люди могут свободно оставлять автомобиль только на специально обозначенных для них местах, что регламентируется федеральным законодательством.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости5 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама