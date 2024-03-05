В Волхове начал работу новый химический завод на 700 рабочих мест

Президент Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в запуске нового химического комплекса в Волхове. Проект, потребовавший 34 млрд рублей инвестиций, реализовывался с 2019 года. Завод принадлежит компании "ФосАгро", передает пресс-служба администрация Ленобласти.

В среднем сотрудники будут получать по 125 тысяч рублей ежемесячно.

"Это очень достойная заработная плата. <...> Фишка предприятия в том продукте, о котором сейчас только было сказано, а именно в экологически чистом продукте", - произнес Путин, общаясь с руководством региона на открытии комплекса.

Предприятие рассчитано на 700 рабочих мест. Половина из них предназначена для высококвалифицированных инженеров. По словам губернатора Александра Дрозденко, на заводе после получения специального образования смогут работать "волховские ребята".

Фото: ЗАКС.Ру