Замглавы Кировского района Петербурга уехал на спецоперацию

После 12 лет работы на посту замглавы Кировского района Петербурга Владимир Захаров решил отправиться в зону военной спецоперации. Об этом пишет "Фонтанка". В администрации чиновник отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Его контракт приостановили во вторник 5 марта.

Как рассказал источник издания, отъезд госслужащего мог стать для его коллег неожиданностью.

Жилищно-коммунальная отрасль в Кировском районе переживает не самые спокойные времена: например, в январе был арестован директор районного ЖКС №1, обвиняемый в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками присвоил 62 млн рублей из платежей за водоснабжение. Двумя месяцами ранее по делу о взятках арестовали замгендиректора районного ЖКС №2.

фото: mil.ru