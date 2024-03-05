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Новости 20:19

Замглавы Кировского района Петербурга уехал на спецоперацию

фото ЗакС политика Замглавы Кировского района Петербурга уехал на спецоперацию

После 12 лет работы на посту замглавы Кировского района Петербурга Владимир Захаров решил отправиться в зону военной спецоперации. Об этом пишет "Фонтанка". В администрации чиновник отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Его контракт приостановили во вторник 5 марта.

Как рассказал источник издания, отъезд госслужащего мог стать для его коллег неожиданностью.

Жилищно-коммунальная отрасль в Кировском районе переживает не самые спокойные времена: например, в январе был арестован директор районного ЖКС №1, обвиняемый в мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками присвоил 62 млн рублей из платежей за водоснабжение. Двумя месяцами ранее по делу о взятках арестовали замгендиректора районного ЖКС №2.

фото: mil.ru


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