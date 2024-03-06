В Петербурге "Газпром экспорт" выиграл суд у чешской Net4Gas

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти занял сторону ООО "Газпром экспорт" в его споре с чешской компанией Net4Gas и запретил последней вести разбирательства в арбитражном суде Чехии.

Иск, на который обратило внимание РИА "Новости", был удовлетворен полностью. Газотранспортному оператору также запретили взыскивать средства с дочерней компании "Газпрома" за границей. Мотивировочная часть иска пока не опубликована.

Ранее Net4Gas пыталась добиться платежей за использование бывшими российскими контрагентами своего оборудования. Деньги не поступали с конца 2022 года.

Аналогичные дела "дочки" российского газового гиганта выиграли у польской EuRoPol GAZ и компании "Нафтогаз Украины". На очереди - ответчики из Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Фото: ЗАКС.Ру