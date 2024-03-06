ЗакС разрешил тратить маткапитал на стоматологов и офтальмологов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 марта в окончательном чтении принял поправки в закон о материалом капитале. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно законопроекту, маткапитал разрешено тратить на услуги стоматологов и офтальмологов. Касается это родителей ребенка, после появления которого они получили выплату.

При рассмотрении документа в первом чтении некоторые депутаты предположили, что петербуржцы будут "обналичивать" средства маткапитала. Другие парламентарии возразили, что траты все же придется подтверждать документами.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру