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ЗакС разрешил тратить маткапитал на стоматологов и офтальмологов

фото ЗакС политика ЗакС разрешил тратить маткапитал на стоматологов и офтальмологов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 марта в окончательном чтении принял поправки в закон о материалом капитале. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно законопроекту, маткапитал разрешено тратить на услуги стоматологов и офтальмологов. Касается это родителей ребенка, после появления которого они получили выплату. 

При рассмотрении документа в первом чтении некоторые депутаты предположили, что петербуржцы будут "обналичивать" средства маткапитала. Другие парламентарии возразили, что траты все же придется подтверждать документами. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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