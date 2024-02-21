ЗакС и мамина улыбка

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Меньше двух часов потребовалось депутатам Законодательного собрания Петербурга, чтобы рассмотреть все вопросы из повестки дня 21 февраля. Одними из самых обсуждаемых документов стали проект закона о страховании жизни охотничьих инспекторов и выделении средств из материнского капитала на стоматологов и офтальмологов.

Будем мамой любоваться

Поправки в закон о региональном материнском капитале, расширяющие перечень его возможного применения, становятся некоторым трендом депутатов седьмого созыва Заксобрания. Сегодня рассмотрели в первом чтении инициативу, которая даст возможность многодетным родителям направлять средства на услуги стоматологов и офтальмологов. С начала 2023 год в ЗакС внесли восемь законопроектов о маткапитале. Ранее парламентарии разрешили тратить маткапитал на газификацию жилья, например. Обычно проекты законов о маткапитале проходят без споров и поддерживаются парламентариями единогласно. Но на заседании 21 февраля некоторые вопросы у участников обсуждения возникли.

- Вопрос по стоматологии. Мы все понимаем, что вопрос ценообразования в стоматологии имеет достаточно динамический характер. Зависит от известности клиники, расположения, спроса, стоимости материалов используемых. Одна и та же услуга может в разы отличаться в разных клиниках. Вот это право не будет возможностью злоупотребления и просто обналичивания материнского капитала? - задал вопрос депутат Андрей Алескеров.

Депутат Денис Четырбок, который представлял законопроект, ответил, что обычно к стоматологам обращаются, чтобы решить какую-нибудь конкретную проблему, и "злоупотреблять зубами" в таких случаях сложно. К тому же, по его мнению, средств городского маткапитала не хватит на "дорогостоящие" процедуры. Напомним, в Петербурге семье готовы выдать 203,8 тысячи рублей. Обналичить маткапитал, по его словам, в обход закона не получится. В той же Ленинградской области, где уже разрешили тратить материнский капитал на стоматологов, подобных случаев недобросовестного использования маткапитала не зафиксировали.

Депутат Михаил Барышников опасается, что мамы смогут потратить все деньги на протезирование, ничего не оставив детям.

- Есть лечение, а есть протезирование. Всей суммы может не хватить, все 203 тысячи… Мама будет с ослепительной улыбкой, но все 203 тысячи уйдут на протезирование. Мы что, все это отдадим маме? Счастливая мама с ослепительной улыбкой…, - задался вопросом Барышников.

- Михаил Иванович, когда мама счастлива, то и дети тоже счастливы вдвойне, - парировал Четырбок.

- Разрешаем? Все 203 тысячи на протезирование можно будет тратить?

- Да, и будем такой мамой любоваться.

- Ну здорово, спасибо.

Разговор о маткапитале не обошелся без дежурного предложения разрешить тратить средства по усмотрению родителей, без ограничений. Депутат Наталия Астахова, предложившая это, подчеркнула, что многие семьи предпочитают не пользоваться маткапиталом как раз из-за узкого перечня возможных услуг. С ней согласился депутат Роман Кононенко, который сам решил не пользоваться деньгами из маткапитала.

- Давайте дадим еще больше возможностей, чтобы использовать эти средства. Сделаем и благо семье, и впускаем эти средства в экономику. Совершенно недопустимо, на наш взгляд, когда сертификат о материнском капитале просто лежит где-то на полке в шкафу и семья просто не понимает, куда его можно потратить. Я на своем примере могу вам сказать, у нас есть сертификат, правда, не региональный, а федеральный, мы до сих пор не понимаем, что с ним делать, - рассказал Кононенко после заседания.

Страховка для охотничьих инспекторов

Еще на заседании парламента в первом чтении приняли законопроект о страховании жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов, которые следят за соблюдением федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По словам депутата Всеволода Беликова, который представлял инициативу коллегам, эта социальная группа сегодня не защищена, в связи с чем необходимо обязать чиновников заключать договора о страховании инспекторов. О предпосылках таких инициатив Беликов подробно не рассказывал.

В случае гибели, по словам Беликова, выплата составит 1,5 млн рублей. Всего в Петербурге, несмотря на отсутствие охотничьих угодий в черте города, числится 13 охотничьих инспекторов. Депутат напомнил, что люди с такой профессией заняты не только в контроле соблюдения законодательства об охоте, но еще и следят за состоянием животного мира.

- Как охотник могу сказать, что охотиться можно везде, даже в городской черте — это называется браконьерство. Я в этом замечен не был. Знаю, как за это наказывают, в том числе депутатов различных представительных органов, - рассказал Беликов.

Также он заявил, что дополнительных расходов для реализации закона не потребуется. Его коллега Алексей Цивилев усомнился в достоверности этого заявления.

- Всеволод Фёдорович, любая страховка стоит денег. То есть ты платишь заранее сумму, потом ты страхуешь риски. Ну то есть этот закон приведет к страхованию 13 "друзей Оушена", которых потом "уронили в воду", как в прошлом году, - возразил Цивилев.

- В нашем городе они наблюдают не только за петербуржцами, но и за гостями города. Жители других регионов не всегда ведут себя в соответствии с действующим законодательством, и риски их жизням большие, я бы не стал приводить в пример друзей какого-то Оушена, - ответил Беликов.

Ситуация, которую упомянул Цивилев, произошла в сентябре 2023 года. Тогда в ходе конфликта гражданин, который находился в заказнике "Сестрорецкое болото", скинул в воду одного из инспекторов, который хотел сделать замечание за использование моторной лодки в охранной зоне, где это запрещено. Это единственный известный потенциальный "страховой случай" в Петербурге, считает Цивилев.

Также в конце заседания депутаты попросили Госдуму наградить почетной грамотой Александра Вахмистрова, зампреда Общественной палаты Петербурга и бывшего вице-губернатора, который курировал вопросы капитального строительства.

























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру