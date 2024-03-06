Матвиенко: Донбасс - не место для так называемого покаяния артистов

Поездка в Донбасс не должна выглядеть как наказание для деятелей культуры или искусства, которые угодили в тот или иной скандал, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Свою позицию она озвучила на пленарном заседании верхней палаты в среду 6 марта.

"Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться", - приводит ее речь "Интерфакс".

По мнению Матвиенко, те медийные персоны, кто "себя опорочил" и осознал это, способны реабилитировать себя в глазах общества иными способами: например, публичным разъяснением собственной позиции.

"А Донбасс не то место, куда надо их отправлять для так называемого покаяния", - заключила глава представительного органа.

Оценивая картину в целом, Матвиенко рассудила, что большинство артистов "ведут себя очень достойно".

За последние полгода в зоне СВО после скандалов с собственным участием побывали группа "Звери", рэпер Жиган, поп-певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.

Фото: ЗАКС.Ру