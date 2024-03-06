За год в Петербурге установят сотню баков для старой одежды

В 2024 году в Северной столице запланирована установка 100 баков для приема старой одежды, сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Это произойдет в рамках пилотного проекта по переработке текстиля.

Как отмечается, сейчас переработка одежды в России развивается медленно, что во многом связано с отсутствием в стране системы централизованного сбора. В настоящее время в России за год перерабатывают 60 тысяч тонн текстиля, что не дотягивает до 3 % от общего объема подобных отходов.

"Текстиль в случае попадания в общий контейнер, как правило, непригоден для дальнейшей переработки. Поэтому мы рады дать старт пилотному проекту", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первый бак для текстиля установили в Нейшлотском переулке. Опознать подобные контейнеры можно по логотипу РЭО.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю петербуржцы сдали на утилизацию более 6,5 тонн опасных отходов.

Фото: ЗАКС.Ру