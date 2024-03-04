Петербуржцы сдали более 6,5 тонн отходов на утилизацию с 26 февраля

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 26 февраля по 3 марта, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 401 сообщение. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 41 выезд. Из них 33 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных со ртутными загрязнениями, по два на ртутные загрязнения и разлив нефтепродуктов, один на радиационное загрязнение. Три раза специалисты выехали на иные виды загрязнений.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. В общей сложности было вывезено 36 кубометров отходов с воды. Был выполнен визуальный мониторинг акватории.

От петербуржцев было принято более 6,5 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

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