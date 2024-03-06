Фальков сообщил о возможности начисления дополнительных стипендий студентам с детьми

Минобрнауки обсуждает возможность введения дополнительных стипендий для студентов с детьми, сообщил 6 марта глава ведомства Валерий Фальков на встрече в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Из его слов следует, что это лишь один их вариантов поддержки подобных учащихся.

Фальков отметил, что министерство обобщает имеющийся в университетах России опыт, касающийся поддержки студентов и аспирантов с детьми. Некоторые из сложившихся практик можно назвать "очень интересными", следует из его слов.

"Мы эту практику сейчас берем на заметку, анализируем, смотрим и обязательно в самое ближайшее время, в течение месяца, реализуем наши наработки", — приводит слова министра ТАСС.

Министр отметил, что сейчас ведомство занимается обеспечением инфраструктуры в вузах, которая бы позволяла студентам оставлять детей на время учебы. Ранее сообщалось о планах ведомства инициировать законопроект о создании в вузах детских комнат.

Фото: ЗАКС.Ру