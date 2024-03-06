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Новости 15:13

Из-за навязывания рассылки в Петербурге предупредили магазин "Золотое яблоко"

фото ЗакС политика Из-за навязывания рассылки в Петербурге предупредили магазин "Золотое яблоко"

Петербургское управление ФАС рассмотрело жалобу гражданина, который решил сделать покупку к 8 марта в интернет-магазине "Золотое яблоко". В ходе авторизации он столкнулся с анкетированием и необходимостью подписаться на рассылку. В противном случае сайт не давал возможности выбрать и оформить подарок.

По закону о рекламе нельзя требовать от потребителя обязательного согласия на рекламу для предоставления какой-либо услуги, отметили в УФАС.

Чиновники вынесли предупреждение владеющим магазином ООО "Екатеринбург Яблоко" и ООО "РК Компани". Форма авторизации на сайте должна быть изменена.

Фото: ЗАКС.Ру


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