Из-за навязывания рассылки в Петербурге предупредили магазин "Золотое яблоко"

Петербургское управление ФАС рассмотрело жалобу гражданина, который решил сделать покупку к 8 марта в интернет-магазине "Золотое яблоко". В ходе авторизации он столкнулся с анкетированием и необходимостью подписаться на рассылку. В противном случае сайт не давал возможности выбрать и оформить подарок.

По закону о рекламе нельзя требовать от потребителя обязательного согласия на рекламу для предоставления какой-либо услуги, отметили в УФАС.

Чиновники вынесли предупреждение владеющим магазином ООО "Екатеринбург Яблоко" и ООО "РК Компани". Форма авторизации на сайте должна быть изменена.

Фото: ЗАКС.Ру