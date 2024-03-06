Боярский заинтересовался ремонтом подвала в доме Николаева по Невскому проспекту

Депутат Госдумы, глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский пообещал направить запросы в связи с жалобой на ремонт в подвале дома № 168 по Невскому проспекту. О ситуации политику рассказала жительница в ходе устроенного им приема граждан.

"Подвал дома принадлежит частному собственнику, который начал ремонт без соответствующих согласований. Дом находится под охраной КГИОП, и, конечно, люди волнуются за сохранность своего жилища. Направим соотвеnствующие запросы", — написал Боярский в своем Telegram-канале.

Также, по словам депутата, в ходе приема к нему поступали просьбы поддержать различные проекты и начинания, "в том числе по поддержке участников СВО и их семей".

Дом, о котором идет речь, был построен в 1880 году для купца Александра Николаева, в конце XIX века он подвергся достройке. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Фото: Сергей Боярский / Telegram