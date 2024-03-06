Дрозденко упростил предоставление земли участникам СВО

В Ленинградской области упрощено предоставление земельных сертификатов участникам специальной военной операции, сообщили 6 марта в пресс-службе администрации региона. Постановление об этом подписал губернатор Александр Дрозденко.

Согласно документу, теперь военнослужащие могут предоставить вместо копии контракта с армией выданную органами военного управления, воинскими частями или Министерством обороны, а также выписку о заключении контракта или же иные документы, подтверждающие сведения о дате заключения контракта и об участии в СВО.

Также участники спецоперации получат право передавать направление запросов для сбора документов органам местного самоуправления.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО двух уроженцев Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру