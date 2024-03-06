Суд отказал арестанту в компенсации за собак и невыдачу эротического журнала в "Крестах"

Колпинский районный суд рассмотрел иск Артема Прохоренко к администрации СИЗО "Кресты" из-за условий содержания, передает 6 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Полный тезка истца был приговорен в 2011 году к пожизненному заключению по делу экстремистской группировки неонацистов наравне с ее главой Алексеем Воеводиным.

Претензии к администрации СИЗО возникли у Прохоренко после того, как он провел там два с половиной месяца осенью 2022 года. Истец жаловался на то, что его конвоировали с часто лаявшей собакой, которая к тому же была без поводка.

"Факт осуждения к пожизненному лишению свободы не является основанием для применения собаки. Незаконное применение собаки вызывало у истца чувства страха, униженности и беспомощности", — передает позицию истца судебная пресс-служба.

Также Прохоренко пожаловался на отказ выдать ему два эротических журнала Playboy, прибывшие в "Кресты" заказным письмом. По версии арестанта, издание нельзя назвать порнографическим и потому администрация изолятора не имела права лишать его доступа к ним. Кроме того, он жаловался на якобы разбитое зеркало и отказ выдать свитер.

За перечисленные нарушения истец потребовал компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Суд в удовлетворении просьбы отказал.

Ранее Колпинский суд отказал неонацисту Воеводину в удовлетворении иска из-за с собаками конвоирования в "Крестах". Тот оценил перенесенные страдания в 144 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру