Армения попросила отозвать российских пограничников из ереванского аэропорта

Руководство Армении направило властям РФ официальное письмо с просьбой о прекращении деятельности российских пограничников в международном пассажирском аэропорту Звартноц, расположенном в пригороде Еревана. О существовании этого обращения рассказал секретарь Совета безопасности закавказского государства Армен Григорян.

"Армения в этом вопросе имеет четкую позицию", - заявил он, цитируемый "Коммерсантом".

По словам Григоряна, местные пограничники способны самостоятельно обеспечивать безопасность в аэропорту.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян неоднократно декларировал стремление выйти из ОДКБ. Кроме того, Армения намерена присоединиться к Римскому статуту и вследствие этого автоматически выполнять все решения Международного уголовного суда в Гааге, что было воспринято в Кремле критически.

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