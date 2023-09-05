МИД ждет от Армении объяснений относительно присоединения к Римскому статуту

Российский МИД продолжает интересоваться планами официального Еревана по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", - заявила чиновница на брифинге 5 сентября.

В конце марта российская сторона заявила, что считает недопустимым присоединение Армении к Римскому статуту. Напомним, что этим разговорам предшествовал ордер МУС, выданный на арест президента Владимира Путина. В России решение Гаагского суда считают незаконным.

Ранее государственные деятели Армении неоднократно выражали свой скепсис по поводу дальнейшего пребывания страны в ОДКБ. В свою очередь, подготовленный правительством республики проект ратификации Римского статута в ближайшее время рассмотрит Национальное собрание.

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