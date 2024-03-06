Тихонова попросила Беглова проинформировать петербуржцев о поведении при атаке БПЛА

Падение беспилотника в Красногвардейском районе Петербурга стало "шоком" для горожан, написала глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова в своем обращении губернатору Александру Беглову. Политик попросила обеспечить информирование людей о том, как вести себя в случае повторения атаки.

"Убедительно прошу вас обеспечить массовое информирование населения с соответствующим раздаточным материалом о том, как себя вести и что делать в случае угрозы атаки БПЛА", — говорится в тексте обращения, выложенном в Telegram-канале Тихоновой.

Справедливоросс также попросила Беглова сообщить о принимаемых мерах по снижению рисков новых атак Петербурга беспилотниками, о количестве и состоянии бомбоубежищ и о принимаемых мерах по поддержанию их работоспособности, а также об итогах проверок систем оповещения граждан.

Тихонова предположила, что в преддверии выборов президента риск новых атак беспилотниками может увеличиться. Отдельно она коснулась инцидента на Пискаревском проспекте, когда в результате падения БПЛА пострадали восемь петербуржцев. Принятые администрацией Красногвардейского района и городскими службами меры по устранению последствий ЧП "заслуживают высокой оценки", полагает она.

Падение беспилотника в Красногвардейском районе состоялось утром 2 марта. Жильцам пострадавших при инциденте квартир пообещали выплаты до 150 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба СРЗП