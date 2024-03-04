Пострадавшие при ЧП на Пискаревском проспекте получат компенсации в размере до 150 тысяч рублей

Причиной происшествия на Пискаревском проспекте в минувшую субботу послужила атака беспилотного аппарата, следует из опубликованного 4 марта сообщения администрации губернатора. В зависимости от степени повреждений, собственники и наниматели жилья смогут претендовать на получение выплат в размере до 150 тысяч рублей.

"В целях преодоления последствий атаки беспилотного летательного аппарата <...> правительство Санкт-Петербурга окажет материальную помощь в форме единой компенсационной выплаты собственникам и нанимателям пострадавших квартир", — говорится в распространенном Смольным сообщении.

Выплаты будет перечислять комитет по социальной политике. Жильцы наиболее пострадавших квартир смогут претендовать на получение компенсаций в размере 150 тысяч рублей. Обитатели отнесенного ко второй группе тяжести повреждений жилья получат по 75 тысяч рублей, отнесенного к третьей группе — по 25 тысяч рублей.

Также Смольный пообещал отремонтировать фасады и восстановить остекление поврежденных домов. Средства на это поступят из резервного фонда.

Механизм финансирования восстановительных работ и компенсации платы за ЖКХ на период ремонта должен быть подготовлен до 7 марта, распорядился губернатор Александр Беглов. Помимо этого, в Смольном создали рабочую группу по вопросам возмещения ущерба от атаки беспилотника. Возглавил ее вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Также в понедельник Беглов сообщил об усилении мер контроля в Петербурге.

В результате ЧП, произошедшего утром 2 марта, пострадало остекление в двух домах по Пискаревскому проспекту, восьми потерпевшим жильцам потребовалась помощь медиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о совершении террористического акта.

Фото: ЗАКС.Ру