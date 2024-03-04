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Новости 13:09

Беглов провел совещание с силовиками по вопросам безопасности в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов провел совещание с силовиками по вопросам безопасности в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел расширенное совещание с главами силовых ведомств, о чем сообщил в своем Telegram-канале 4 марта. Из его слов следует, что в городе усилен контроль для обеспечения безопасности.

"Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время усилен объем контролирующих мероприятий", — поведал градоначальник.

О непосредственных причинах усиления мер безопасности Беглов предпочел не распространяться.

Утром в субботу в Красногвардейском районе произошло ЧП, в результате которого пострадали восемь человек. К прочим итогам инцидента можно отнести порчу остекления балконов в двух домах по Пискаревскому проспекту. В понедельник стало известно, что Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Фото: ЗАКС.Ру


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