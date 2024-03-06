Горсуд оставил без изменений назначенный срок экс-чиновнику Минкульта

Городской суд рассмотрел апелляцию бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо на вынесенный ему приговор по делу о хищении более 900 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, передает 6 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. В августе 2023 года суд приговорил его к 8,5 годам колонии с выплатой 600 тысяч рублей.

По версии Мазо, его вина состоит лишь в том, что он "перезнакомил разных людей друг с другом", пересказывает его слова судебная пресс-служба. Вынесенный приговор представлялся осужденному чрезмерно жестким. "Намерений на хищение у меня не было", — заявил в суде Мазо и поведал о желании проводить время с внуком. В конце своей речи он поздравил присутствовавших на процессе женщин с наступающим праздником.

Адвокат осужденного отметил, что тот возместил 6,5 миллионов и что во вменяемых ему статьях Уголовного кодекса отсутствуют обвинения в участии в преступном сообществе и в легализации полученных преступным путем доходов. В связи с этим он ходатайствовал о снижении назначенного подзащитному срока лишения свободы до шести лет.

Представитель потерпевшего подтвердила факт выплаты экс-чиновником средств в возмещение нанесенного ущерба. В то же время она заявила, что хищение средств действительно происходило, и преуменьшать масштабы случившегося не стоит.

Суд оставил назначенное Мазо наказание без изменений. В то же время коллегия Горсуда удовлетворила иск Эрмитажа на сумму в размере немногим менее 850 миллионов рублей.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга