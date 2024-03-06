Госдума собрала более 400 предложений по выполнению послания Путина

Рабочая группа по реализации послания президента Владимира Путина собрала свыше 400 законодательных предложений за прошедшие дни, заявил ее глава, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"). Он уточнил, что инициативы затрагивают все озвученные главой государства тезисы.

"В рабочую группу поступило более 400 предложений от фракций, комитетов и комиссий Госдумы по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации. Они затрагивают все тезисы послания", — приводит слова парламентария "Интерфакс".

Члены рабочей группы приступили к изучению и систематизации поступивших предложений. Завершить работу планируется в ближайшее время, после чего члены группы соберутся для рассмотрения проекта плана выполнения послания, отметил депутат.

Выступление Путина с посланием Федеральному собранию состоялось 29 февраля. ЗАКС.Ру изложил его речь в своем материале.

Фото: ЗАКС.Ру