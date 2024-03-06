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Новости 19:28

Госдума собрала более 400 предложений по выполнению послания Путина

фото ЗакС политика Госдума собрала более 400 предложений по выполнению послания Путина

Рабочая группа по реализации послания президента Владимира Путина собрала свыше 400 законодательных предложений за прошедшие дни, заявил ее глава, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"). Он уточнил, что инициативы затрагивают все озвученные главой государства тезисы.

"В рабочую группу поступило более 400 предложений от фракций, комитетов и комиссий Госдумы по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации. Они затрагивают все тезисы послания", — приводит слова парламентария "Интерфакс".

Члены рабочей группы приступили к изучению и систематизации поступивших предложений. Завершить работу планируется в ближайшее время, после чего члены группы соберутся для рассмотрения проекта плана выполнения послания, отметил депутат.

Выступление Путина с посланием Федеральному собранию состоялось 29 февраля. ЗАКС.Ру изложил его речь в своем материале.

Фото: ЗАКС.Ру


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