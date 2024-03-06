РАН лишила памятной медали признанную иноагентом ученую

Российская академия наук приняла решение отменить награждение философа, член-корреспондента РАН Юлии Синеокой* медалью в честь 300-летия учреждения, сообщил член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков ("Единая Россия"). Информацию об этом он почерпнул из полученного им письма президента РАН Геннадия Красникова.

В начале февраля Синеокая* в числе прочих ученых была награждена медалью в честь 300-летия со дня основания РАН, на что обратил внимание Терюшков. В своем Telegram-канале парламентарий выразил несогласие с подобным решением, мотивировав свою позицию тем, что ученая не поддержала СВО. Он сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Синеокой* и правомерность ее награждения.

Спустя немногим менее месяца Терюшков вновь обратился к теме награждения Синеокой* ведомственной медалью. Он выложил копию письма, полученного в связи с ситуацией от президента РАН Красникова.

"Учитывая сложившуюся ситуацию и присвоение статуса иностранного агента Ю. В. Синеокой*, <...> принято решение исключить Ю. В. Синеокую* из списка награжденных. Соответствующее распоряжение подписано", — говорится в полученном депутатом письме.

Полученный ответ удовлетворил Терюшкова, но не окончательно. Парламентарий указал, что, будучи член-корреспондентом РАН, Синеокая* ежемесячно получает выплаты от государства. В связи с этим он обратился к Красникову ограничить переводы ученой. "Самое время выносить на обсуждение вопрос исключения из членов Российской академии наук тех, кто признан иноагентом", — добавил депутат.

Синеокая* была признана иноагентом в середине минувшего февраля. Минюст объяснил это решение тем, что она якобы высказывалась против СВО, участвовала в создании материалов иноагентов и распространяла недостоверную информацию о российской власти.

*Минюст внес Юлию Синеокую в единый реестр иноагентов

Фото: prof-ras.ru