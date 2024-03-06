Росстат: Свыше девяти процентов россиян живут за чертой бедности

По итогам 2023 года в России снизился уровень бедности, следует из опубликованных 6 марта данных Росстата. Если в 2022 году специалисты насчитали 14,3 миллиона официально бедных жителей страны, то теперь речь идет о 13,5 миллионах человек.

Указанное значение соответствует 9,3 % от общего количества населения России.

Согласно информации Росстата, в I квартале прошлого года за чертой бедности находились 19,6 миллиона человек, что составляло 13,5 % от общей численности жителей страны. Во II квартале количество бедных уменьшилось до 15,7 миллиона человек (10,8 %), в III квартале оно уменьшилось до 14,8 миллиона человек (10,2 %), а в IV квартале — до 9,9 миллиона человек (6,8 %).

Граница статистической бедности составила по итогам года 14 339 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 13 545 рублей.

Также Росстат опубликовал в среду сведения о динамике роста цен за прошедшую неделю. Сильнее всего за этот период подорожала капуста.

Фото: ЗАКС.Ру