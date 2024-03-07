МИД РФ дал комментарий по поводу возможной конфискации российских авто в Литве

В российском МИД прокомментировали информацию о том, что в Литве могут конфисковывать автомобили с российскими номерами, об этом 7 марта пишут "РИА Новости".

"Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", – заявили в ведомстве.

Напомним, что в октябре 2023 года в первом чтении сейм Латвии принял законопроект, который позволяет конфисковывать автомобили с российской регистрацией и передавать их Украине.

Фото: ЗАКС.Ру