В Москве суд продлил арест Беркович и Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы в ночь на 7 марта продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за театральной постановки "Финист Ясный Сокол". Под стражей им предстоит находиться еще не менее месяца.

Согласно постановлению суда, срок нахождения в СИЗО для Беркович и Петрийчук продлен до 10 апреля.

В конце февраля фигуранткам дела предъявили обвинение в окончательной редакции. Сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами дела.

О возбуждении уголовного дела в отношении деятельниц культуры стало известно в мае 2023 года, с того времени они находятся под стражей. В январе стало известно о результатах экспертизы пьесы "Финист Ясный Сокол", проведенной ФСБ. По версии экспертов, в ней романтизируется образ террориста и дискриминируются русские мужчины.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram